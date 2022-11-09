Тренер «Сочи» по физподготовке: в России игрок должен быть профессионалом 24 часа в сутки

Румынский тренер по физической подготовке футбольного клуба «Сочи» Пэтру Лэзэрэску рассказал, чего не хватает игрокам и специалистам в Российской Премьер-Лиге.

«Когда я приехал, то ожидал, что адаптационный период будет долгим и трудным, но всё оказалось совсем не так. Наши народы близки с культурной, религиозной и ментальной точек зрения. Даже язык похож. Привыкать приходилось только к специфике чемпионата. Большие расстояния, разница в часовых поясах, температуре, чередование игр на полях с искусственным покрытием и натуральным.

Конечно, национальный менталитет игроков влияет на подход к тренировкам. В любой сфере решающую роль играет менталитет. Я думаю, что сейчас футбол в России имеет отличную инфраструктуру, ценных специалистов, талантливых молодых игроков и очень сильных физически спортсменов. Однако им всем нужно расти. Футболисты, тренеры — все должны понимать, что они должны быть профессионалами не только на тренировочном поле, но все 24 часа в сутки», — цитирует Лэзэрэску пресс-служба клуба.