Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Сочи» по физподготовке: в России игрок должен быть профессионалом 24 часа в сутки

Тренер «Сочи» по физподготовке: в России игрок должен быть профессионалом 24 часа в сутки
Комментарии

Румынский тренер по физической подготовке футбольного клуба «Сочи» Пэтру Лэзэрэску рассказал, чего не хватает игрокам и специалистам в Российской Премьер-Лиге.

«Когда я приехал, то ожидал, что адаптационный период будет долгим и трудным, но всё оказалось совсем не так. Наши народы близки с культурной, религиозной и ментальной точек зрения. Даже язык похож. Привыкать приходилось только к специфике чемпионата. Большие расстояния, разница в часовых поясах, температуре, чередование игр на полях с искусственным покрытием и натуральным.

Конечно, национальный менталитет игроков влияет на подход к тренировкам. В любой сфере решающую роль играет менталитет. Я думаю, что сейчас футбол в России имеет отличную инфраструктуру, ценных специалистов, талантливых молодых игроков и очень сильных физически спортсменов. Однако им всем нужно расти. Футболисты, тренеры — все должны понимать, что они должны быть профессионалами не только на тренировочном поле, но все 24 часа в сутки», — цитирует Лэзэрэску пресс-служба клуба.

«Спартак» неожиданно скис. В матче с «Сочи» команда не была похожа на себя «Спартак» неожиданно скис. В матче с «Сочи» команда не была похожа на себя
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022