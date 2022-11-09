Левандовски: следующий год для «Барселоны» будет очень хорошим, нужно набраться терпения

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о состоянии каталонского клуба на данном этапе сезона, а также предрёк своей команде трофеи в следующем году.
«Я очень рад быть в «Барселоне». Горжусь тем, что принадлежу к клубу, который больше чем просто клуб. Мы на пути к великим свершениям, и я убеждён, что следующий год будет для нас очень хорошим. Мы должны набраться терпения, потому что мы находимся на этапе строительства и адаптации.
В чемпионате у нас сейчас всё хорошо, а в Лиге чемпионов были допущены некоторые ошибки, из-за которых мы не смогли продолжить участие в турнире. Но такие игры, как с «Валенсией» или «Осасуной», показывают, что у команды есть вера в себя и большое желание побеждать. Мы добьёмся многого.
Мне нравится забивать голы, и я постараюсь получить ещё одну «Золотую бутсу», но главное — это коллективные награды. Я в «Барсе», и здесь хотят только одного — выигрывать титулы», — приводит слова польского форварда Sport.es.
«Осасуна» — «Барселона». Обзор матча. Ла Лига 22/23. 14-й тур:
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