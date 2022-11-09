«Манчестер Сити» — «Челси»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 9 ноября, состоится матч 1/16 Кубка английской лиги, в котором «Манчестер Сити» примет лондонский «Челси». Встреча состоится на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Стартовый свисток главного арбитра матча Саймона Хупера прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В этот раз жребий свёл две команды, которые в прошлом сезоне доходили до последних стадий турнира. «Манчестер Сити» уверенно прошёл четыре стадии Кубка лиги, в которых обыграл «Суидон Таун» (4:1), «Фулхэм» (4:1), «Питерборо Юнайтед» (2:0) и «Саутгемптон» (4:1). Однако в полуфинале «горожане» не смогли одолеть «Ливерпуль» — 2:3.

«Челси» является финалистом турнира предыдущего сезона. Лондонцы, возглавляемые Томасом Тухелем, первые две стадии прошли с трудом, обыграв по серии пенальти с одинаковым счётом «Астон Виллу» и «Саутгемптон» — 4:3 (по исходу основного времени обеих встреч — 1:1). Затем «Челси» обыграл «Брентфорд» (2:0), а в двухматчевом полуфинале дважды был сильнее «Тоттенхэма» — 2:0 и 1:0 соответственно. В финале лондонцы основное время матча с «Ливерпулем» сыграли вничью (0:0), но в серии послематчевых пенальти уступили подопечным Юргена Клоппа — 10:11.

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