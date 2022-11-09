Александр Мостовой: Каррера пойдёт туда, где заплатят. Он же до сих пор нигде не тренирует

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал слова экс-тренера «Спартака» Массимо Карреры, который заявил, что не против возглавить «Зенит» или ЦСКА.



«Со словами Карреры можно согласиться. Ничего страшного нет. Это работа тренера. Оттуда убрали — сюда пришёл. Каррера пойдёт туда, где больше заплатят? Каррера пойдёт туда, где вообще заплатят. Он же до сих пор нигде не тренирует.



Запасной вариант — это Россия. Здесь он стал чемпионом. Он здесь ушёл на хорошей ноте, поэтому всегда может вернуться в любую команду. Вопрос: позовёт ли кто-то?» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



Напомним, Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. При нём московский клуб стал чемпионом России в 2017 году.

В «Зените» скандал, а Дзюбу ждут в Москве. Инсайды и обзор тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #24.