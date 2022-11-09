Кака: мне нравится направление, в котором сейчас движется «Милан»

Бывший футболист «Милана» Кака прокомментировал нынешнее состояние клуба, высказался о спортивном директоре россонери Паоло Мальдини, а также поделился мнением об отсутствии сборной Италии на чемпионате мира в Катаре.

«Милан» в 1/8 финала Лиги чемпионов? Это здорово. Я хотел бы приехать в Италию на матч с «Тоттенхэмом». «Милан» взял правильное направление, мне нравится многолетняя работа, заданная клубом.

Влияние Паоло Мальдини? Не сомневаюсь, что он хорошо делает свою работу. Он очень умный, грамотный и правильный человек. Замечательно, что он решил стать директором «Милана». Время от времени мы разговариваем друг с другом. Я учился, прошёл три курса спортивного менеджмента, один по спортивному бизнесу и один на тренера. Может быть, в скором будущем и я смогу стать спортивным директором.

Отсутствие сборной Италии на чемпионате мира? Это меня очень расстраивает. Но нужно оставаться оптимистами, ведь недавно Италия выиграла чемпионат Европы. Если добавить к Италии Бразилию и Аргентину, то получится маленький чемпионат мира. Возможно, отсутствие команды на мундиале в 2018 году тоже повлияло, однако сейчас я вижу в команде много интересных молодых игроков», — приводит слова Кака издание La Gazzetta dello Sport.

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