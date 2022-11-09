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Игрок «Штутгарта» Эндо потерял сознание в матче с «Гертой»

Игрок «Штутгарта» Эндо потерял сознание в матче с «Гертой»
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Полузащитник «Штутгарта» японец Ватару Эндо потерял сознание в матче 14-го тура чемпионата Германии с «Гертой». Об этом сообщает Stuttgarter Nachrichten.

По информации источника, сейчас здоровью хавбека ничего не угрожает. Он находится в больнице. Ватару может принять участие в чемпионате мира 2022 года. Эндо вошёл в расширенный состав сборной Японии.

На третьей минуте счёт в игре открыл Серу Гирасси. Ему ассистировал Тьягу Томаш. На 19-й минуте равенство на табло восстановил Доди Лукебакио. Голевой пас на свой счёт записал Джонджо Кенни. На 90+8-й минуте победный гол забил Константинос Мавропанос.

Берлинский клуб тренирует бывший наставник московского «Динамо» Сандро Шварц. Команда немецкого специалиста потерпела третье поражение подряд. В прошлом туре берлинцы уступили «Баварии».

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