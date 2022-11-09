Форвард «Арсенала» Бет Мид признана лучшей футболисткой года по версии фанатов

Нападающая лондонского «Арсенала» Бет Мид была признана лучшим игроком года по итогу голосования болельщиков, проводимого службой BBC.

«Я не думаю, что по-настоящему достойна этой награды. Очевидно, что это огромная честь для меня. Выражаю признательность и благодарность всем, кто проголосовал за меня. Я бы не получила этой награды без своих товарищей по команде, с которыми выступала на протяжении всего сезона в «Арсенале» и составе сборной Англии. Иногда вам может очень повезти с людьми, которые вас окружают, и они поддержали меня, придали мне уверенности, благодаря которой я успешно выступала в матчах.

Думаю, что основную силу вне поля я получила от мамы. Это был трудный год для моей семьи и для неё лично, но она проявила себя невероятно. Пока я играла в футбол, она боролась с одной из самых тяжёлых болезней, известной всем как рак, поэтому моя самая большая мотивация и самый важный момент — это просто моя мама», — цитирует Мид издание BBC.

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