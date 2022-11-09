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Форвард «Арсенала» Бет Мид признана лучшей футболисткой года по версии фанатов

Форвард «Арсенала» Бет Мид признана лучшей футболисткой года по версии фанатов
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Нападающая лондонского «Арсенала» Бет Мид была признана лучшим игроком года по итогу голосования болельщиков, проводимого службой BBC.

«Я не думаю, что по-настоящему достойна этой награды. Очевидно, что это огромная честь для меня. Выражаю признательность и благодарность всем, кто проголосовал за меня. Я бы не получила этой награды без своих товарищей по команде, с которыми выступала на протяжении всего сезона в «Арсенале» и составе сборной Англии. Иногда вам может очень повезти с людьми, которые вас окружают, и они поддержали меня, придали мне уверенности, благодаря которой я успешно выступала в матчах.

Думаю, что основную силу вне поля я получила от мамы. Это был трудный год для моей семьи и для неё лично, но она проявила себя невероятно. Пока я играла в футбол, она боролась с одной из самых тяжёлых болезней, известной всем как рак, поэтому моя самая большая мотивация и самый важный момент — это просто моя мама», — цитирует Мид издание BBC.

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