Беллингем может перейти в «Манчестер Сити»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем может стать игроком «Манчестер Сити». Об этом сообщает инсайдер Майк Киган в своей социальной сети.

По информации источника, окружение англичанина тесно связано с руководством «горожан». Боссы команд пребывают в хороших отношениях после перехода экс-нападающего «шмелей» Эрлинга Холанда в английскую команду. Сам Джуд хочет показать себя на грядущем чемпионате мира. При этом он не готов дорабатывать свой текущий контракт до конца.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп договорился с руководством пойти ва-банк следующим летом, чтобы приобрести 19-летнего футболиста. «Боруссия» хочет получить за игрока не менее € 150 млн.



В текущем сезоне Беллингем провёл 19 матчей во всех турнирах, забив девять голов и отдав две результативные передачи.

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