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Тренер сборной Аргентины Скалони: надеюсь, это не последний чемпионат мира для Месси

Тренер сборной Аргентины Скалони: надеюсь, это не последний чемпионат мира для Месси
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал, что думает о продолжении карьеры в национальной команде нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Надеюсь, это не последний чемпионат мира для Месси. Он счастлив на поле и дарит такое чувство многим людям. Если мы позаботимся о нём и сопроводим его так, как мы должны его сопроводить, возможно, он проведёт больше игр, чем может, потому что мир просит об этом», — цитирует Скалони CNN Espanol.

22-й чемпионат мира по футболу ФИФА пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Соперниками Аргентины по группе С станут команды Мексики, Саудовской Аравии и Польши.

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