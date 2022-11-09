Тренер сборной Аргентины Скалони: надеюсь, это не последний чемпионат мира для Месси
Поделиться
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал, что думает о продолжении карьеры в национальной команде нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.
«Надеюсь, это не последний чемпионат мира для Месси. Он счастлив на поле и дарит такое чувство многим людям. Если мы позаботимся о нём и сопроводим его так, как мы должны его сопроводить, возможно, он проведёт больше игр, чем может, потому что мир просит об этом», — цитирует Скалони CNN Espanol.
22-й чемпионат мира по футболу ФИФА пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Соперниками Аргентины по группе С станут команды Мексики, Саудовской Аравии и Польши.
Как Месси тратит деньги на помощь людям?
Комментарии
- 9 ноября 2022
-
20:32
-
20:30
-
20:26
-
20:25
-
20:25
-
20:00
-
19:57
-
19:50
-
19:42
-
19:34
-
19:30
-
19:30
-
19:19
-
18:59
-
18:59
-
18:53
-
18:49
-
18:46
-
18:22
-
18:15
-
18:15
-
18:00
-
17:50
-
17:47
-
17:34
-
17:30
-
17:28
-
17:27
-
17:18
-
17:10
-
16:55
-
16:48
-
16:47
-
16:24
-
16:22
Партнерский контент