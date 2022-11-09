Президент «ПСЖ» — о Суперлиге: Надаль и Федерер никогда не хотели создать отдельный турнир

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал слова владельца «Реала» Флорентино Переса, который сравнил свой проект Суперлиги с матчами лучших теннисистов последних лет, которые десятки раз встречались друг с другом на протяжении карьеры.
«Некоторые люди продолжают пытаться переписать историю и разделить футбол с помощью пиара и презентаций в Power Point. Честно говоря, мне грустно за них, они показали, что не понимают футбол и его экосистему. Говорят, что Лига чемпионов недостаточно конкурентоспособна, но многие крупные клубы не вышли из этого турнира.
Ходят разговоры о Надале и Федерере. У меня есть небольшой опыт в теннисе как у бывшего игрока. Позвольте мне сказать вам, что Рафаэль и Роджер — два величайших спортсмена в истории этого вида спорта. Это не потому, что они играли всё время вместе, а потому что они так усердно работали. Каждый матч для них был важен, независимо от рейтинга теннисиста, с которым они играли. Они никогда не просили создать закрытую лигу лучших игроков, так как защищали свою теннисную семью. Пожалуйста, не используйте их громкие имена для оправдания своих неудач», — приводит слова Аль-Хелаифи издание Marca.
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