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Газзаев: игра России с Таджикистаном — первая ласточка. После ночи всегда наступает день!

Газзаев: игра России с Таджикистаном — первая ласточка. После ночи всегда наступает день!
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Известный российский тренер Валерий Газзаев поделился мнением о предстоящей товарищеской игре сборной России с национальной командой Таджикистана, а также о значении этой встречи для футбола в стране.

«У меня вызвал интерес матч сборных Таджикистана и России. Я с удовольствием посмотрю данную игру. Карпин вызвал много новых молодых футболистов — будет интересно! Тем более ФИФА дала добро на проведение этого матча, поэтому мы получим очки в рейтинг.

Сборная России обязана использовать любые возможности провести официальный матч — это очень важно. Национальная команда должна жить! Без разницы — находимся мы в изоляции или нет. Через полгода или год всё может уже поменяться. Нас потихоньку начинают возвращать? Я бы не стал говорить раньше времени. РФС и Минспорту необходимо постоянно находиться в контакте с ФИФА и УЕФА. После ночи всегда наступает день! Возвращение рейтинговых очков — первая ласточка. Такие матчи очень полезны!» — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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