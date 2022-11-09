Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Поль Погба, который точно пропустит чемпионат мира 2022 года из-за травмы колена, выложил в своей социальной сети видеоролик, на котором он танцует.

«Лучший путь протестировать колено», — подписал француз пост.

Погба станцевал с травмированным коленом:

Напомним, 29-летний французский футболист ещё ни разу не выходил на поле в официальных матчах в этом сезоне из-за травмы мениска и проведённой операции. Накануне Погба получил мышечное повреждение бедра.

Ранее сообщалось, что в заявку сборной Франции вошли полузащитники Адриен Рабьо («Ювентус»), Орельен Тчуамени («Реал»), Уэсли Фофана («Челси») и Маттео Гендузи («Марсель»).

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Действующие победители турнира сыграют в одной группе с Австралией, Данией и Тунисом.