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Погба станцевал с травмированным коленом

Погба станцевал с травмированным коленом
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Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Поль Погба, который точно пропустит чемпионат мира 2022 года из-за травмы колена, выложил в своей социальной сети видеоролик, на котором он танцует.

«Лучший путь протестировать колено», — подписал француз пост.

Погба станцевал с травмированным коленом:

Напомним, 29-летний французский футболист ещё ни разу не выходил на поле в официальных матчах в этом сезоне из-за травмы мениска и проведённой операции. Накануне Погба получил мышечное повреждение бедра.

Ранее сообщалось, что в заявку сборной Франции вошли полузащитники Адриен Рабьо («Ювентус»), Орельен Тчуамени («Реал»), Уэсли Фофана («Челси») и Маттео Гендузи («Марсель»).

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Действующие победители турнира сыграют в одной группе с Австралией, Данией и Тунисом.

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