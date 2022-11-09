ФА оштрафовала «Манчестер Юнайтед» за неумение контролировать своих игроков в матчах АПЛ

Футбольная ассоциация Англии вынесла вердикт касательно «Манчестер Юнайтед». Как сообщает издание The Sun, организация наказала «красных дьяволов» на общую сумму около € 94 тыс. за неспособность контролировать своих футболистов в матчах с «Ньюкаслом» и «Челси», которые состоялись в октябре.
Согласно отчёту, за матч с «сороками» манкунианцы получили штраф в размере € 51 тыс. за претензии игроков в адрес судьи за незасчитанный гол Криштиану Роналду, а сам матч в итоге завершился со счётом 0:0. В игре с «Челси» футболисты «красных дьяволов» были не согласны с решением арбитра назначить пенальти в их ворота за фол Скотта Мактоминея на форварде синих Армандо Брое (встреча завершилась вничью — 1:1), за что ФА решила взыскать € 43 тыс.
По итогам 13 туров «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место турнирной таблицы, набрав 23 очка. В следующем туре английского чемпионата подопечные Эрика тен Хага встретятся с лондонским «Фулхэмом».
Роналду облил водой Фердинанда:
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