Нигматуллин: в заявку Бразилии не попадает Фирмино, что уж говорить о Малкоме и Клаудиньо?

Бывший российский футбольный вратарь Руслан Нигматуллин оценил расширенный список сборной Бразилии на чемпионат мира 2022 года.

«Нужно понимать, что Российская Премьер-Лига — далеко не сильнейший чемпионат в Европе. Десятый по счёту после лишения еврокубков. Никто чемпионат России серьёзно не воспринимает, тем более в Бразилии. В заявку Бразилии не попадает Фирмино из «Ливерпуля», что уж говорить о Малкоме и Клаудиньо?» — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

22-й чемпионат мира по футболу ФИФА пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.

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