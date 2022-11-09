Нигматуллин: в заявку Бразилии не попадает Фирмино, что уж говорить о Малкоме и Клаудиньо?
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Бывший российский футбольный вратарь Руслан Нигматуллин оценил расширенный список сборной Бразилии на чемпионат мира 2022 года.
«Нужно понимать, что Российская Премьер-Лига — далеко не сильнейший чемпионат в Европе. Десятый по счёту после лишения еврокубков. Никто чемпионат России серьёзно не воспринимает, тем более в Бразилии. В заявку Бразилии не попадает Фирмино из «Ливерпуля», что уж говорить о Малкоме и Клаудиньо?» — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
22-й чемпионат мира по футболу ФИФА пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.
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