Александр Мостовой: если позовут в «Зенит», то пойду, конечно. Работа есть работа

Бывший футболист сборной России и «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос, возглавит ли он «Зенит» в случае приглашения санкт-петербургского клуба.
«Можно ли меня представить в «Зените»? Если позовут, то пойду, конечно. Это же предложение по работе, почему бы и нет? Если в «Спартак» не зовут даже на игры, то почему бы и нет. Ситуации разные бывают. Я нормально к этому отношусь. Работа есть работа», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».
Напомним, во время игровой карьеры Мостовой играл в СССР за «Красную Пресню» (1986–1987) и «Спартак» (1987–1991). Также на его счету 13 матчей за сборную СССР и 50 встреч за Россию. В настоящий момент Мостовой возглавляет футбольный клуб Медиалиги Fight Nights.
В «Зените» скандал, а Дзюбу ждут в Москве. Инсайды и обзор тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #24.
- 9 ноября 2022
-
22:11
-
22:10
-
22:08
-
21:58
-
21:57
-
21:41
-
21:35
-
21:25
-
21:23
-
21:15
-
21:05
-
20:53
-
20:50
-
20:42
-
20:32
-
20:30
-
20:26
-
20:25
-
20:25
-
20:00
-
19:57
-
19:50
-
19:42
-
19:34
-
19:30
-
19:30
-
19:19
-
18:59
-
18:59
-
18:53
-
18:49
-
18:46
-
18:22
-
18:15
-
18:15