Александр Мостовой: если позовут в «Зенит», то пойду, конечно. Работа есть работа

Бывший футболист сборной России и «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос, возглавит ли он «Зенит» в случае приглашения санкт-петербургского клуба.



«Можно ли меня представить в «Зените»? Если позовут, то пойду, конечно. Это же предложение по работе, почему бы и нет? Если в «Спартак» не зовут даже на игры, то почему бы и нет. Ситуации разные бывают. Я нормально к этому отношусь. Работа есть работа», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».



Напомним, во время игровой карьеры Мостовой играл в СССР за «Красную Пресню» (1986–1987) и «Спартак» (1987–1991). Также на его счету 13 матчей за сборную СССР и 50 встреч за Россию. В настоящий момент Мостовой возглавляет футбольный клуб Медиалиги Fight Nights.

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