Фанаты раскритиковали EA Sports и adidas, проигнорировавших мяч ЧМ-2018 в России

Официальные аккаунты EA Sports и adidas опубликовали в своих соцсетях подборку из футбольных мячей последних чемпионатов мира, которые присутствуют в режиме World Cup к игре FIFA 23. При этом компании не включили туда мяч чемпионата мира 2018 года в России.



В комментариях под публикацией большинство подписчиков задаёт вопрос, почему EA Sports не добавила в игру мяч adidas Telstar 18. «Где мяч России 2018 года?», «Где мяч ЧМ в России? Боже мой, вам не надо быть такими мелочными», «Telstar?» — спрашивают в комментариях пользователи.

Напомним, с 20 ноября по 18 декабря в Катаре состоится чемпионат мира 2022 года. В матче-открытии сыграют сборные Катара и Эквадора. Встреча состоится в воскресенье, 20 ноября. Начало — в 19:00 по московскому времени.



Чемпионом мира 2018 года стала команда Франции, в финальном матче в «Лужниках» обыгравшая Хорватию (4:2).

Стадион «Эдьюкейшн Сити» в преддверии ЧМ по футболу — 2022: