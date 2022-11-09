Агент Сычевого заявил, что футболист получил предложения от топ-клубов РПЛ

Андрей Талаев, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого, после продления контракта футболиста с командой рассказал об интересе топ-клубов Российской Премьер-Лиги к форварду, а также допустил переход его клиента в один из них во время зимнего трансферного окна.
«Очень хорошая новость! Мы с Владимиром очень рады продлению контракта. Были ли предложения от топ-клубов? Да, эти предложения были и есть у нас сейчас — в том числе от топ-клубов РПЛ. Возможно, весной он уже будет играть в топ-клубе России. Посмотрим, что будет этой зимой. Сычевой — игрок сборной России, один из лучших бомбардиров РПЛ на данный момент. Как у него может не быть предложений от грандов нашего чемпионата? Конечно же, к нему есть интерес. Но давайте не будем загадывать раньше времени. Он продлил контракт, давайте этому порадуемся. Сейчас он играет в «Оренбурге», — сказал Талаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
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- 9 ноября 2022
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