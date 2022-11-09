В «Россотрудничестве» призвали болеть за сборную Сербии на чемпионате мира

Российская патриотическая организация «Россотрудничество» опубликовала сообщение, обращённое к болельщикам сборной России по футболу. Послание было продублировано на сербском языке.

«Совсем скоро стартует чемпионат мира по футболу. Сборная России не сыграет в Катаре в силу известных причин, но на турнире выступит сборная страны, где огромное большинство народа традиционно поддерживает нашу страну даже в самые непростые времена. Русский Дом в Белграде уверен, что миллионы российских болельщиков знают, за кого болеть на предстоящем мундиале. Одни цвета! Одна вера! Болеем за наших! Болеем за сербов», — говорится в сообщении организации.

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА исключили сборную России и российские клубы из международных соревнований.