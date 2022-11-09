«ПСЖ» может подписать в январе форварда «Атлетико» Феликса на правах аренды

«ПСЖ» ищет возможности для усиления атакующей линии команды и ротации с основным трио парижан Неймар – Мбаппе – Месси. Как сообщает Le Parisien, спортивный директор французского клуба Луиш Кампуш планирует уже в январе подписать на правах аренды своего соотечественника из мадридского «Атлетико» — Жоау Феликса.

Основной причиной желания подписать форварда «матрасников», помимо усиления и ротации основных игроков, является проблема с адаптацией игроков, перешедших в летнее трансферное окно. Уго Экитике принял участие за клуб всего в восьми матчах французского чемпионата, в которых отметился одной голевой передачей, а Пабло Сарабия за 11 встреч не сумел отметиться ни одним результативным действием.

Феликс перешёл в «Атлетико» в 2019-м за € 126 млн и с тех пор забил за испанский клуб 32 гола в 128 матчах. В текущем сезоне у португальца три забитых мяча и три результативные передачи.

«Атлетико» в большинстве сыграл вничью с «Эспаньолом»:

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