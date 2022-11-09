Миранчук и Влашич выйдут в стартовом составе «Торино» на игру с «Сампдорией»

Сегодня, 9 ноября, состоится матч 14-го тура чемпионата Италии между «Торино» и «Сампдорией». Команды будут играть на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

Команды огласили стартовые составы на матч:

«Торино»: Ваня Милинкович-Савич, Коффи Джиджи, Перр Схюрс, Рикардо Родригес, Уилфрид Синго, Мергим Войвода, Саша Лукич, Самуэле Риччи, Алексей Миранчук, Никола Влашич, Янн Карамо.

«Сампдория»: Эмиль Аудеро, Алекс Феррари, Джейсон Мурильо, Омар Колли, Бартош Берешиньски, Никола Мурру,

Томас Ринкон, Гонсало Вильяр дель Фрайле, Филип Джуричич, Маноло Габбьядини, Франческо Капуто.

Ранее Миранчук попал в стартовый состав «Торино» на матч 13-го тура Серии А с «Болоньей».

«Торино» набрал 17 очков в 13 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2022/2023. «Сампдория» (6) располагается на предпоследнем, 19-м месте в таблице Серии А. Лидером соревнований является «Наполи» (38). Действующий чемпион Италии — «Милан».