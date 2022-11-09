Миранчук и Влашич выйдут в стартовом составе «Торино» на игру с «Сампдорией»

Сегодня, 9 ноября, состоится матч 14-го тура чемпионата Италии между «Торино» и «Сампдорией». Команды будут играть на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.
Команды огласили стартовые составы на матч:
«Торино»: Ваня Милинкович-Савич, Коффи Джиджи, Перр Схюрс, Рикардо Родригес, Уилфрид Синго, Мергим Войвода, Саша Лукич, Самуэле Риччи, Алексей Миранчук, Никола Влашич, Янн Карамо.
«Сампдория»: Эмиль Аудеро, Алекс Феррари, Джейсон Мурильо, Омар Колли, Бартош Берешиньски, Никола Мурру,
Томас Ринкон, Гонсало Вильяр дель Фрайле, Филип Джуричич, Маноло Габбьядини, Франческо Капуто.
Ранее Миранчук попал в стартовый состав «Торино» на матч 13-го тура Серии А с «Болоньей».
«Торино» набрал 17 очков в 13 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2022/2023. «Сампдория» (6) располагается на предпоследнем, 19-м месте в таблице Серии А. Лидером соревнований является «Наполи» (38). Действующий чемпион Италии — «Милан».
- 9 ноября 2022
-
23:41
-
23:39
-
23:30
-
23:25
-
23:23
-
23:15
-
23:00
-
22:44
-
22:41
-
22:40
-
22:31
-
22:26
-
22:24
-
22:23
-
22:23
-
22:11
-
22:10
-
22:08
-
21:58
-
21:57
-
21:41
-
21:35
-
21:25
-
21:23
-
21:15
-
21:05
-
20:53
-
20:50
-
20:42
-
20:32
-
20:30
-
20:26
-
20:25
-
20:25
-
20:00