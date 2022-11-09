«Манчестер Сити» — «Челси»: стартовые составы команд на матч 1/16 финала Кубка лиги

Сегодня, 9 ноября, состоится матч 1/16 Кубка английской лиги, в котором «Манчестер Сити» примет лондонский «Челси». Встреча состоится на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Стартовый свисток главного арбитра матча Саймона Хупера прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Манчестер Сити»: Ортега — Гомес, Лапорт, Диаш, Льюис — Гюндоган, Эрнандес, Палмер — Грилиш, Альварес, Марез.

«Челси»: Менди — Чалоба, Кулибали, Кукурелья — Лофтус-Чик, Ковачич, Закария, Холл — Зиеш, Броя, Пулишич.

В прошлом сезоне «Манчестер Сити» дошёл в Кубке английской лиги до полуфинала, где уступил «Ливерпулю» со счётом 2:3. В финале мерсисайдцы играли с «Челси», где победили благодаря серии послематчевых пенальти — 11:10 (счёт основного времени — 0:0).

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