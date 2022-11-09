Сборная России в соцсетях исправила постер EA Sports, на котором не было мяча ЧМ-2018

Сборная России по футболу в социальных сетях отреагировала на публикацию в аккаунтах EA Sports и adidas с официальными мячами чемпионатов мира, на которых отсутствует мяч Telstar 18, использовавшийся на чемпионате мира 2018 года в России.
«Исправлено», — написано в сообщении аккаунта российской команды.
Ранее компания EA Sports выпустила специальное дополнение к игре FIFA 23 с чемпионатом мира по футболу 2022 года, добавив в него официальные мячи прошлых турниров. Болельщики возмутились отсутствием мяча ЧМ-2018 в России.
Чемпионат мира 2022 года пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. В матче-открытии сыграют сборные Катара и Эквадора. Встреча состоится в воскресенье, 20 ноября. Стартовый свисток — в 19:00 мск.
Бразильский фанат Томер Савойя на ЧМ-2018 в России:
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