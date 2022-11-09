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«Байер» на выезде обыграл «Кёльн», одержав вторую победу подряд

«Байер» на выезде обыграл «Кёльн», одержав вторую победу подряд
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Сегодня, 9 ноября, состоялся матч 14-го тура чемпионата Германии между «Кёльном» и «Байером». Команды играли на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

На 30-й минуте счёт в игре открыли хозяева. Отличился Бенно Шмиц, ему ассистировал Саркис Адамян. Во втором тайме Надим Амири восстановил равенство на табло. В скором времени команду Хаби Алонсо вывел вперёд Мусса Диаби. Голевую передачу на свой счёт записал Жереми Фримпонг.

Лидирует в Бундеслиге «Бавария» — команда Юлиана Нагельсмана набрала 31 очко. «Байер» благодаря победе поднялся на 13-ю строчку, заработав 15 баллов в текущем чемпионате. «Кёльн» располагается на 12-м месте в турнирной таблице.

Германия - Бундеслига. 14-й тур
09 ноября 2022, среда. 20:30 МСК
Кёльн
Кёльн
Окончен
1 : 2
Байер
Леверкузен
1:0 Шмиц – 30'   1:1 Амири – 65'   1:2 Диаби – 71'
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