Габулов опроверг, что легендам России предложили по 100 тысяч рублей за матч с Бразилией

Бывший голкипер московского «Динамо» и сборной России Владимир Габулов сообщил, что российским легендам не предлагали сыграть с бразильскими ветеранами за 100 тысяч рублей.
«Российским футболистам хотят заплатить 100 тысяч рублей, а бразильцам — в 50 раз больше? Откуда такая информация? Эта информация не соответствует действительности», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Ранее появилась информация, что компания «Телеспорт» хочет организовать товарищеский матч между сборной России 2008 года и командой бразильских ветеранов, в число которых входят Роналдиньо и Кафу.
Отметим, что основная сборная России сыграет 17 ноября товарищеский матч с командой Таджикистана в Душанбе. Стартовый свисток — в 18:00 мск.
В «Зените» скандал, а Дзюбу ждут в Москве. Инсайды и обзор тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #24.
- 9 ноября 2022
-
23:41
-
23:39
-
23:30
-
23:25
-
23:23
-
23:15
-
23:00
-
22:44
-
22:41
-
22:40
-
22:31
-
22:26
-
22:24
-
22:23
-
22:23
-
22:11
-
22:10
-
22:08
-
21:58
-
21:57
-
21:41
-
21:35
-
21:25
-
21:23
-
21:15
-
21:05
-
20:53
-
20:50
-
20:42
-
20:32
-
20:30
-
20:26
-
20:25
-
20:25
-
20:00