Габулов опроверг, что легендам России предложили по 100 тысяч рублей за матч с Бразилией

Бывший голкипер московского «Динамо» и сборной России Владимир Габулов сообщил, что российским легендам не предлагали сыграть с бразильскими ветеранами за 100 тысяч рублей.



«Российским футболистам хотят заплатить 100 тысяч рублей, а бразильцам — в 50 раз больше? Откуда такая информация? Эта информация не соответствует действительности», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



Ранее появилась информация, что компания «Телеспорт» хочет организовать товарищеский матч между сборной России 2008 года и командой бразильских ветеранов, в число которых входят Роналдиньо и Кафу.



Отметим, что основная сборная России сыграет 17 ноября товарищеский матч с командой Таджикистана в Душанбе. Стартовый свисток — в 18:00 мск.

В «Зените» скандал, а Дзюбу ждут в Москве. Инсайды и обзор тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #24.