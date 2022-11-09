Моуринью — о ничьей с «Сассуоло»: усилия «Ромы» были перечёркнуты отношением одного игрока

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью после ничьей с «Сассуоло» в матче 14-го тура итальянской Серии А (1:1) прокомментировал результат встречи, а также поделился мнением о непрофессиональном поведении одного из футболистов своей команды.

«Мы провели хороший матч, с позитивным, серьёзным настроем. Мы попытались выиграть у сложного соперника, и жаль, что усилия целой команды были преданы отношением одного непрофессионального игрока. Я такого не говорил после прошлой игры с «Лацио», потому что у меня тогда не было претензий к Ибаньесу, ведь ошибка как у него — это часть игры. Другое дело — халатное отношение к игре и товарищам по команде.

О каком игроке сегодня идёт речь? Скажу только, у меня на поле было 16 игроков, и отношение к делу только 15 из них мне понравилось. Одному из игроков я сказал, почему подобное поведение на поле, как сегодня, должно больше никогда не повторяться. Теперь постараемся закрыть этот отрезок тремя очками в следующем матче», — приводит слова Моуринью журналист Альфредо Педулла.

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