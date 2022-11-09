Главный тренер «Аталанты» Гасперини прокомментировал поражение от «Лечче»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал поражение его команды от «Лечче» со счётом 1:2 в матче 14-го тура Серии А.

«Мы адаптировались к игре нашего соперника, однако сделали слишком мало для результата. В первом тайме мы играли лучше, создавали хорошие моменты. Затем на пять минут мы полностью потеряли нить игры, из-за чего пропустили два гола, и во втором тайме мы были не в лучшем психологическом состоянии. С «Наполи» мы провели целиком отличный матч. Сегодня вечером мы хорошо выступили только в первом тайме в полузащите и в атаке, в то время как в защите допустили непростительные ошибки.

Сапата и Малиновский сегодня хорошо себя проявили. Состояние Паломино? Посмотрим позже, ведь он вернулся в состав только вчера. Физически он уже готов к игре, но ему нужно какое-то время для адаптации. К последнему матчу мы сможем хорошо подготовиться, ну а после, во время чемпионата мира, нам нужно дождаться выздоровления некоторых наших игроков после травмы», — цитирует Гасперини журналист Джанлука Ди Марцио.

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