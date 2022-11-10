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«Фиорентина» дома обыграла «Салернитану» в матче 14-го тура Серии А

«Фиорентина» дома обыграла «Салернитану» в матче 14-го тура Серии А
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Сегодня, 10 ноября, завершился матч 14-го тура итальянской Серии А, в котором «Фиорентина» принимала «Салернитану». Встреча проходила на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Стартовый свисток арбитра матча прозвучал в 22:45 мск.

«Фиалки» вышли вперёд на 15-й минуте встречи благодаря голу полузащитника Джакомо Бонавентуры, ассистировал ему Нанитамо Иконе. На 55-й минуте «Салернитана» сравняла счёт – отличился нападающий Булайе Диа, ассистировал ему польский форвард Кшиштоф Пёнтек. Долгое время команды не могли поразить ворота друг друга, но ближе к концу встречи повезло больше хозяевам. На 82-й минуте отличился форвард «Фиорентины» Лука Йович, благодаря чему его команда одержала победу – 2:1.

Победа принесла «Фиорентине» 19 очков и позволила подняться на 10-е место итальянского чемпионата. «Салернитана» опустилась на позицию ниже, у команды в активе 17 очков.

Италия - Серия А. 14-й тур
09 ноября 2022, среда. 22:45 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
2 : 1
Салернитана
Салерно
1:0 Бонавентура – 15'   1:1 Диа – 55'   2:1 Йович – 81'
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