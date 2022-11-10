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«Ливерпуль» вышел в 1/8 финала Кубка лиги, переиграв в серии пенальти «Дерби Каунти»

«Ливерпуль» вышел в 1/8 финала Кубка лиги, переиграв в серии пенальти «Дерби Каунти»
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Сегодня, 10 ноября, завершился матч 1/16 финала Кубка английской лиги, в котором «Ливерпуль» принимал «Дерби Каунти». Встреча проходила на стадионе «Энфилд». Стартовый свисток главного арбитра матча Тони Харрингтона прозвучал в 23:00 мск.

Первый тайм прошёл под преимуществом подопечных Юргена Клоппа, которые нанесли по воротам соперника семь ударов, из которых лишь один был точным. «Дерби Каунти» смог ответить лишь тремя ударами и только один оказался в створ. Во втором тайме «Ливерпуль» ещё сильнее увеличил давление на гостей, которые сумели выстоять до окончания основного времени, переведя встречу в серию послематчевых пенальти.

В серии пенальти голкиперы обеих команд проявляли чудеса реакции. Однако в итоге удачливее оказались футболисты «Ливерпуля», которые переиграли «Дерби Каунти» в послематчевой серии со счётом 3:2

Англия - Кубок лиги. 3-й раунд
09 ноября 2022, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
0 : 0
3 : 2
Дерби Каунти
Дерби
Комментарии
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