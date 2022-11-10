Дешам: цель сборной Франции — выйти в 1/8 финала
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о задачи национальной команды на чемпионат мира 2022 года. На прошедшем чемпионате Европы французы дошли до 1/8 финала.
«Мы потеряли двух ключевых футболистов — Канте и Поля Погба. Мы в непростой ситуации, но у наших конкурентов ситуация не лучше. Но я верю, что мы будем бороться изо всех сил. Наша цель – попасть в 1/8 финала», – цитирует Дешама RMC Sport.
22-й чемпионат мира по футболу ФИФА пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Соперниками Франции по группе D станут команды Австралии, Дании и Туниса. Сборная Франции — действующие чемпионы мира.
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