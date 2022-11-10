Россиянин Гаэль Ондуа вошёл в состав сборной Камеруна на ЧМ-2022

Полузащитник сборной Камеруна, Гаэль Ондуа, который имеет российское гражданство, попал в состав национальной команды на чемпионат мира по футболу в Катаре 2022 года.

Напомним, Ондуа родился в Камеруне, но с девяти лет жил в Москве.

В России Ондуа успел поиграть за московский ЦСКА и махачкалинский «Анжи». Ранее Ондуа заявлял, что хотел выступать за национальную команду России. Однако позже он принял решение выступать за сборную Камеруна, вместе с которой пробился на ЧМ-2022.

Чемпионат мира по футболу 2022 года состоится с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Национальная команда Камеруна на групповом этапе встретится со Швейцарией, Сербией и Бразилией. Первый матч на турнире сборная Камеруна проведёт со Швейцарией. Матч состоится 24 ноября.

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