Невилл раскритиковал Роналду после поражения «Манчестер Юнайтед» в 15-м туре АПЛ

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл высказался о форварде «красных дьяволов» Криштиану Роналду после матча 15-го тура чемпионата Англии с «Астон Виллой» (1:3).

«Роналду стал капитаном «Манчестер Юнайтед», и команда проиграла. Его задача объясниться в конце матча. Если вы выигрываете, интервью даёт игрок, забивший гол, или звёздный футболист. Если вы проиграете, это должен быть ваш вратарь, центральный защитник или капитан.

Почему мы ничего от Роналду не услышали? Он должен был быть там и сказать: «Это то, что мы сегодня сделали неправильно, мы собираемся усердно работать на следующей неделе и будем готовы к следующей игре». Думаю, он должен был говорить. Мы ничего не слышим от него уже шесть месяцев», — приводит слова Невилла Metro.

В нынешнем сезоне Роналду принял участие в десяти матчах, в которых записал в свой актив один гол.

Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ»: