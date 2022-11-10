Источник: отступные Сычевого в «Оренбурге» по новому контракту – 100 млн рублей

Стала известна сумма отступных в новом контракте нападающего Владимира Сычевого с «Оренбургом», при выплате которых его сможет выкупить другой клуб. Она составляет 100 млн рублей, сообщает «РБ Спорт».
9 ноября футбольный клуб «Оренбург» объявил о продлении контракта с Сычевым. Обновлённое соглашение будет действовать до 31 декабря 2024 года (предыдущее истекало в конце сезона-2022/2023). А президент клуба Василий Еремякин в комментарии «Чемпионату» рассказал, что официальных запросов по приобретению форварда от других клубов не поступало, а также о том, что финансовые условия контракта Сычевого в «Оренбурге» после переподписания улучшились.
26-летний Владимир Сычевой проводит в «Оренбурге» второй сезон. В текущем розыгрыше РПЛ он забил 11 мячей в 14 матчах, плюс отличился дважды в двух играх Кубка России. Игрок вызван в национальную сборную России на ноябрьский сбор и товарищеские матчи с Таджикистаном (17 ноября) и Узбекистаном (20 ноября).
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