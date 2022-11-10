Александр Мостовой высказался о решении не включать его в комитет ветеранов «Спартака»

Бывший футболист сборной России и «Спартака» Александр Мостовой высказался о том, что его не включили в комитет ветеранов красно-белых.

«Мне никто не предлагал войти в комитет. Наверное, для них я не играл в «Спартаке». Соглашусь ли войти, если пригласят? Вряд ли», — приводит слова Мостового Metaratings.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев стал председателем комитета ветеранов красно-белых.

Напомним, Мостовой выступал за «Спартак» с 1987 по 1991 года. За это время он принял участие в 131 матче, в которых забил 43 гола и сделал 2 результативные передачи. Также на его счету 19 матчей за сборную СССР и 51 встреча за национальную команду России. В настоящий момент Мостовой возглавляет футбольный клуб Медиалиги Fight Nights.