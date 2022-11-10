Газзаев считает, что Жо, Вагнер Лав и Карвальо были сильнее нынешних бразильцев «Зенита»

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев высказался о заявке сборной Бразилии на чемпионат мира в Катаре, прокомментировал отсутствие там игроков санкт-петербургского «Зенита», а также сравнил, кто сильнее – легионеры действующего чемпиона России или бразильцы, игравшие под его руководством.



«Те бразильцы, которые играли при мне, выиграли Кубок УЕФА. Считаю, что Жо, Вагнер, Карвальо, конечно, сильнее тех, кто сейчас играет в «Зените». Эти трое плюс Дуду попадали в сборную Бразилии как раз из ЦСКА. А Вагнер и вовсе побеждал на Кубке Америки.



Сборная Бразилии может отправить на чемпионат мира два или три состава, там очень высокая конкуренция. Если бразильцев «Зенита» не пригласили, значит мы можем сделать вывод, что есть футболисты сильнее их. Но набор хороших игроков – это ещё не команда. Поэтому есть пример Дани Алвеса. Он не будет игроком стартового состава, но именно он будет создавать психологический боевой климат в коллективе. Это тоже очень важно», – цитирует Газзаева «Матч ТВ».

Новость по теме Газзаев жёстко ответил на слова Карреры о готовности вернуться в Россию