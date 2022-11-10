Журналист Tuttosport: Ваноли окажет влияние на трансфер Дзюбы в «Венецию»

Джорджо Дуси, журналист итальянского издания Tuttosport, высказался о возможном появлении российского форварда Артёма Дзюбы в Серии B – в составе «Венеции», которую возглавил экс-наставник «Спартака» Паоло Ваноли. О том, что итальянский клуб рассматривает Дзюбу в качестве варианта для зимнего усиления состава, накануне сказал исполнительный директор «Венеции» Александер Мента.



«Видел высказывания Менты в интернете, мне показалось, что они не были серьезными. Тем не менее, думаю, что Ваноли окажет влияние на трансфер Дзюбы. Кажется, что его финансовые запросы будут слишком велики для клуба, играющего во второй лиге. У «Венеции» хватит денег, но жертва будет слишком велика.



Дзюба хорошо известен в Италии голами за сборную России и своим экстравагантным поведением. Переход в «Венецию» вызвал бы большой интерес. Мне кажется, что Дзюба не потерял форму, у него будет хорошая мотивация – мог бы забивать по голу в каждой игре Серии В», – приводит слова Дуси Metaratings.



Отметим, что игроком «Венеции» является российский полузащитник Денис Черышев. В нынешнем сезоне он забил три гола в восьми матчах Серии B. Дзюба в ноябре расторг контракт с клубом «Адана Демирспор», отыграв в Турции суммарно лишь 220 минут в пяти матчах (забил один гол в матче с «Фенербахче»).