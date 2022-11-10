«Ференцварош» вырвал победу у «Пакша» голом на 90+2-й минуте. Сыграла замена Черчесова

Действующий чемпион Венгрии «Ференцварош» в матче 15-го тура национального чемпионата одержал волевую победу над «Пакшем». Встреча состоялась на «Гроупама Арене» в Будапеште и завершилась со счётом 3:2.



На 7-й минуте команда российского наставника Станислава Черчесова пропустила – отличился атакующий полузащитник «Пакша» Лукач Бёле. В середине тайма Кристоффер Закариассен сравнял счёт. Но «Ференцварош» проигрывал по ходу матча второй раз, после того как на 39-й минуте случился автогол Генри Уинго. Перед свистком на перерыв Райан Ммаэ заработал пенальти и сам его реализовал.



Во втором тайме соперники обменивались опасными моментами. У «Ференцвароша» в штангу попал Адама Траоре. На 76-й минуте Черчесов провёл двойную замену, выпустив Карлоса Ауски и Эндре Ботку. И именно последний уже в компенсированное время принёс чемпионам Венгрии победу. А завершился матч потасовкой игроков и удалением Райана Ммаэ.

«Ференцварош» возглавляет таблицу чемпионата Венгрии с отрывом в шесть очков от «Кишварды» и «Кечкемета», при этом имея два матча в запасе. В 13 играх команда забила 32 гола и пропустила 12 (лучшие показатели в лиге).

Черчесов – футболистам «Ференцвароша» после победы: «Неплохо!»