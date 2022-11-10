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«Ференцварош» вырвал победу у «Пакша» голом на 90+2-й минуте. Сыграла замена Черчесова

«Ференцварош» вырвал победу у «Пакша» голом на 90+2-й минуте. Сыграла замена Черчесова
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Действующий чемпион Венгрии «Ференцварош» в матче 15-го тура национального чемпионата одержал волевую победу над «Пакшем». Встреча состоялась на «Гроупама Арене» в Будапеште и завершилась со счётом 3:2.

На 7-й минуте команда российского наставника Станислава Черчесова пропустила – отличился атакующий полузащитник «Пакша» Лукач Бёле. В середине тайма Кристоффер Закариассен сравнял счёт. Но «Ференцварош» проигрывал по ходу матча второй раз, после того как на 39-й минуте случился автогол Генри Уинго. Перед свистком на перерыв Райан Ммаэ заработал пенальти и сам его реализовал.

Во втором тайме соперники обменивались опасными моментами. У «Ференцвароша» в штангу попал Адама Траоре. На 76-й минуте Черчесов провёл двойную замену, выпустив Карлоса Ауски и Эндре Ботку. И именно последний уже в компенсированное время принёс чемпионам Венгрии победу. А завершился матч потасовкой игроков и удалением Райана Ммаэ.

Венгрия - OTP Банк Лига. 15-й тур
09 ноября 2022, среда. 20:15 МСК
Ференцварош
Будапешт
Окончен
3 : 2
Пакш
Пакш
0:1 Бёле – 7'   1:1 Закариассен – 22'   1:2 Уинго – 39' (автогол)   2:2 Ммаэ – 45+1' (пен)   3:2 Ботка – 90+2'
Удаления: Ммаэ – 90+5' / нет

«Ференцварош» возглавляет таблицу чемпионата Венгрии с отрывом в шесть очков от «Кишварды» и «Кечкемета», при этом имея два матча в запасе. В 13 играх команда забила 32 гола и пропустила 12 (лучшие показатели в лиге).

Черчесов – футболистам «Ференцвароша» после победы: «Неплохо!»

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