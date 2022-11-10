«Очень интересное полугодие». Черчесов – об успехах «Ференцвароша»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов подвёл итоги матча 15-го тура чемпионата Венгрии с «Пакшем», в котором его команда добилась победы со счётом 3:2, забив решающий гол в компенсированное время, а также высказался о первой части сезона.
«В матче с «Пакшем» был закрученный сюжет. Мы знали, на что способен соперник, и понимали, что каждый выложится против нас по максимуму. Для нас это был 12-й матч за 39 дней. Длинная серия, по ходу которой сложно всегда оставаться свежими. Но я сказал ребятам в перерыве, что, несмотря на два пропущенных мяча, мы должны твёрдо стоять на ногах и обязаны переломить ситуацию.
Я очень рад, что нам удалось в итоге выиграть наш последний матч в 2022 году. У нас было очень интересное полугодие. Но оно ещё не закончилось – впереди ещё заключительная выездная игра, которая также будет непростой», – приводит слова Черчесова официальный сайт «Ференцвароша».
Станислав Черчесов чеканит мяч на тренировке «Ференцвароша»
- 10 ноября 2022
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