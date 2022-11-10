Глушаков рассказал, как Капелло поддержал сборную России после вылета из группы на ЧМ-2014

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков рассказал, как главный тренер сборной России Фабио Капелло поддерживал команду после вылета по итогам групповой стадии ЧМ-2014.
Мы понимали, что после матча с Кореей нас ждёт тяжелый матч с Бельгией, Алжиром. Перед началом турнира нам говорили, что группа очень слабая, из серьёзных соперников одни бельгийцы, вы выйдете 100%. Как обычно — нам попадается группа, все говорят, что мы играем со слабыми сборными, обязаны выигрывать и проходить дальше.
После матча с Алжиром Капелло зашел в раздевалку, сказал, что мы вышли на ЧМ вместе, выигрывали вместе и проиграли вместе. Пожал руку и сказал: «Будем двигаться дальше». Он поддерживал всех ребят, не только меня. То, как ведёшь себя в быту, передается на поле. Он говорил правильные жизненные вещи. Было много молодых неопытных ребят. Они привыкли, что в клубах кто‑то звезда, в сборной можно вести себя так же. Он это сразу пресекал, ставил их на место», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».
Напомним, на групповой стадии ЧМ-2014 сборная России сыграла вничью с Южной Кореей (1:1) и Алжиром(1:1) и проиграла Бельгии (0:1). В итоге, команда не смогла выйти в плей-офф турнира.
- 10 ноября 2022
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