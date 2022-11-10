Павлюченко заявил, что матч с легендами Бразилии перенесли на неопределённый срок

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко сообщил об отмене товарищеского матча между ветеранскими сборными России и Бразилии.

«Да, матч отменили. Но это только пока. Обещают, что они сделают этот матч, что у них получится. Сейчас какие-то проблемы. Сроки переноса пока неизвестны», — приводит слова Павлюченко Metaratings.

Ранее сообщалось, что компания «Телеспорт» хочет организовать товарищеский матч между сборной России 2008 года и командой бразильских ветеранов, в число которых входят Роналдиньо и Кафу. Состав российской национальной команды собирает тренер Александр Бородюк.

Напомним, 17 ноября основная сборная России сыграет товарищеский матч с национальной командой Таджикистана в Душанбе.