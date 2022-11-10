Орлов объяснил, почему Семак вывел Дзюбу из состава в «Зените»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался об Артёме Дзюбе, о причинах, по которым Сергей Семак меньше использовал нападающего в ходе его последнего сезона в «Зените», а также о том, как на уже экс-форварде турецкой «Аданы» сказывается отсутствие тренировочной работы.



«Ещё за год до ухода Дзюбы из «Зенита» я говорил, что ему надо прибавлять в тренировках. Посмотрите на возрастных игроков: Жирков, Семак, да те же Роналду с Месси. С возрастом они начали тренироваться больше, чем основная группа. Дзюба не очень себя утруждал в тренировочном процессе. Видно было, что он стал менее подвижен, потерял манёвренность, не уходил во фланги. Поэтому его Семак и вывел из состава, и «Зенит» от него отказался. Да, Артём умеет забивать и отдавать голевые, но есть же общая игра на команду. Посмотрите на Малкома – он и у чужих ворот, и у своих. Сегодня такой футбол.



Думаю, турецкая команда с такими же требованиями подходила к Дзюбе. Он должен 90 минут быть в движении. Всё зависит от Артёма. Он говорил, что любит вызовы. Ему нужен вызов, но для этого надо проявить большую силу воли. А для него сейчас даже один день без тренировок сказывается. Всё зависит от Артёма и от его физической формы. Форма должна быть хорошая, в футбол-то он играть умеет. Я считаю, что он ещё может поиграть. Но вот в какой команде – вопрос большой, вряд ли кто-то из участников еврокубков его позовёт», – приводит слова Орлова Sport24.



В ноябре Дзюба расторг контракт с клубом «Адана Демирспор». За турецкую команду он отыграл в общей сложности 220 минут в пяти матчах и забил один гол. Ранее Артём выступал за «Зенит» (249 игр, 108 голов во всех турнирах). У нападающего 55 матчей за национальную сборную России, в которых он забил 30 мячей.