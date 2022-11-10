Форвард «Атлетико» Фелиш не против перехода в «ПСЖ» в январе 2023 года

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Феликс готов продолжить профессиональные выступления в Лиге 1.
Напомним, что ранее сообщалось о том, что руководство команды из Парижа занимается активной работой над возможным трансфером 23-летнего португальца. Сообщалось, что футболист может уйти из стана «матрасников» уже в январе 2023 года. Как утверждает Le Parisien, Феликс соблазнился возможностью перейти в «ПСЖ». Спортивный директор клуба Луиш Кампуш планирует подписать своего соотечественника на правах аренды.
Португалец перешёл в «Атлетико» в 2019-м за € 126 млн и с тех пор забил за команду Симеоне 32 гола в 128 встречах. Нынешнее соглашение Жоау Феликса с «матрасниками» действует до 30 июня 2026 года. В нынешнем сезоне футболист провёл 17 матчей за испанскую команду во всех соревнованиях, забил 3 года и отдал 3 ассиста.
«Мальорка» — «Атлетико». Обзор матча. Ла Лига — 2022/2023. 14-й тур:
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