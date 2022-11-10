Уилкшир: Дзюба был несчастлив в Турции, или клуб был им не слишком доволен

Бывший защитник московского «Динамо» Люк Уилкшир высказался о российском форварде Артёме Дзюбе.



«Когда ты приезжаешь играть в новую страну, тебе всегда тяжело, это всегда своего рода проблема. Нужно привыкнуть к тренеру, приспособиться к окружению. При этом, если ты не проявляешь себя, твоё путешествие не продлится долго. Может, Дзюба был несчастлив в Турции. Возможно, клуб был им не слишком доволен.



Он не забивал, и, вероятно, клуб решил его отпустить. Если бы Дзюба был хорош, вряд ли в «Адана Демирспор» захотели бы его отпустить.



Я не знаю, каковы его амбиции на данном этапе. Если он решит поиграть в австралийском чемпионате, тут не так просто, как некоторые думают. Но сперва нужно понять, хочет ли он нового вызова или хочет завершить карьеру», – приводит слова Уилкшира «РБ Спорт».