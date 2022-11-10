Люк Уилкшир: не знаю, сможет ли Кокорин выйти на былой уровень

Бывший защитник «Динамо» и сборной Австралии Люк Уилкшир высказался о выступлениях российского нападающего Александра Кокорина в «Арисе». Также он отметил, что ещё одной возможности в Серии А у форварда уже не будет.
В 10 туре чемпионата Кипра россиянин, который выступает за «Арис» но принадлежит «Фиорентине», вновь отличился — на этот раз в ворота «Омонии» (1:1).
«Не знаю, сможет ли Кокорин выйти на былой уровень, но чемпионат Кипра, как я понимаю, не отличается высоким качеством. Да, он забивает, отлично себя проявляет и наверняка очень счастлив. И на самом деле это главное. Дальше Александру уже нужно спрашивать себя, готов ли он сделать следующий шаг. Но, думаю, в «Фиорентине» у Кокорина шанса уже не будет. Они его отпустили и вряд ли ждут обратно. Как по мне, куда выше вероятность его возвращения в Россию», — цитирует Уилкшира «РБ Спорт».
31-летний Александр сыграл за «Арис» в девяти встречах в чемпионате Кипра, в которых забил четыре гола и сделал три голевые передачи. Арендное соглашение с россиянином рассчитано до 30 июня 2023 года.
Александр Кокорин рассказал о первом голе за 655 дней. Видеоролик:
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