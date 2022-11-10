Экс-хавбек ЦСКА Багринцев заявил, что чемпионат Словакии не подходит ему из-за стиля игры

Полузащитник словацкого клуба «Дубница» Эдуард Багринцев рассказал о том, как проходил адаптацию в новой команде. Ранее 19-летний россиянин выступал за ЦСКА.

«Когда я переходил в Словакию, у меня проблем не возникало. Единственная проблема была поначалу в языковом барьере, но это быстро разрешилось. Тренеры говорят исключительно на словацком и чешском языках, а я, кроме русского, знаю только английский, но ребята мне переводили, и проблем не стало.

На футбольном поле я привыкал, потому что приехал не в игровом тонусе. В первых четырёх матчах мне было тяжело, это не мой чемпионат в плане стиля игры, там более боевой футбол, а я играю по-другому», – приводит слова Багринцева Metaratings.ru.

Багринцев стал футболистом «Дубницы» этим летом. В составе команды из Словакии хавбек сыграл девять матчей, в которых отметился одним точным ударом и одним ассистом.