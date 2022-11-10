Юсупов: наверное, было бы правильнее, чтобы врачи получали больше футболистов

Российский полузащитник «Сочи» Артур Юсупов сравнил работу футболистов и врачей.
«Было бы правильнее, чтобы условные врачи получали больше футболистов? Наверное, да. Единственное, в футболе реально огромная конкуренция. Ты всё детство, школу ставишь на футбольные весы. Я жил в интернатах, там было столько талантливых ребят! Но хорошо только тем, кто попал в Премьер-Лигу. А сколько человек остаются без детства, без образования? Многие получают психологические отклонения, кого-то в тюрьму сажали. Считай, каждый пацан, который во дворе гонял мяч, мечтал стать футболистом. Но ты попадаешь лишь в пять процентов из ста. Думаю, у врачей нет такой конкуренции, хотя их работа, конечно, важнее, чем играть в футбол», – приводит слова Юсупова «РБ Спорт».
- 10 ноября 2022
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