Арбитр Филиппов рассказал о похвале его работы от Лобановского

Арбитр Виктор Филиппов поведал историю о матче между судьями и тренерами киевского «Динамо» и похвале от Валерия Лобановского.



«Поскольку я работал в системе «Спартака», ко мне отношение было вполне определённым. Когда приезжал судить в Киев, мне в лицо говорили: «Ооо, спартаковский москаль своим помогать приехал». Лобановский к судьям относился в стиле Бескова — крайне прохладно и с пренебрежением. Но у нас на удивление сложились довольно хорошие отношения. Во многом из-за необычного матча, который случился на сборах для судей Высшей лиги СССР.



Один из таких сборов сделали в Ужгороде — самый запад Украины, почти на границе с Венгрией и Польшей. Одновременно с нашим сбором туда же на сбор приехало сразу несколько украинских команд мастеров — в том числе и киевского «Динамо». Мы даже принимали экзамены у футболистов — устраивали им собеседования по правилам игры. Хорошая практика и для нас — судей, и для игроков, которые могли потом какие-то нюансы с нами обсудить.



После одного из занятий к нам внезапно подошёл Лобановский: «Судьи, вы тут моим ребятам экзамены устраиваете, а сами-то хоть в футбол играть умеете?» Договорились, что сыграем матч прямо в спортивном зале: арбитры против руководства «Динамо». Сам Лобановский наблюдал со скамейки, а против нас вышли Коньков, Веремеев, Пузач — бывшие игроки основного состава. Силы-то серьёзные, а состоятельность надо показать. Нам перед игрой Владимир Иванович Зуев — председатель всесоюзной коллегии судей — так и сказал: «Попробуйте только проиграть — ваш авторитет мгновенно упадёт до уровня «набрали по объявлению».



Игра была тяжёлая — многие динамовские тренеры ещё вполне были «на игровом ходу», но мы справились: сыграли вничью. После матча к нам подошёл Лобановский и дал лаконичную оценку: «Достойно». После этого он всем нам баню организовал, и вообще его отношение конкретно к нам несколько поменялось. С тех пор, когда я приезжал судить «Динамо» Киев, с распростёртыми объятьями, конечно, не встречали, но вели себя вполне уважительно. После одной из игр Лобановский зашёл в судейскую и поблагодарил нас за работу — хотя матч был непростым, много спорных решений. Веремеев, который на тот момент был начальником команды «Динамо», сам удивился: «Ну, ребята, вы даёте: чтобы Лобановский поблагодарил судей — это дорогого стоит», – приводит слова Филиппова Sport24.

Новость по теме Арбитр Филиппов рассказал забавную историю Логофета о Лобановском