Футболист «Урала» Мишкич успешно перенёс операцию после травмы в матче с «Локомотивом»

Полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич успешно прооперирован после травмы, полученной в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (2:2). Об этом сообщила пресс-служба екатеринбургского клуба.

Мишкич столкнулся с защитником железнодорожников Егором Погостновым и покинул поле в концовке первого тайма.

«Врачи диагностировали перелом лицевой кости и сотрясение головного мозга. Вчера нашего футболиста успешно прооперировали в Хорватии, где он и продолжит восстановление. Оно составит 1,5–2 месяца. Планируется, что к тренировкам игрок вернётся уже на зимних сборах.



Поправляйся, Даня!» — написано в сообщении клуба.

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