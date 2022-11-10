Футболист «Урала» Мишкич успешно перенёс операцию после травмы в матче с «Локомотивом»
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Полузащитник «Урала» Даниэль Мишкич успешно прооперирован после травмы, полученной в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (2:2). Об этом сообщила пресс-служба екатеринбургского клуба.
Мишкич столкнулся с защитником железнодорожников Егором Погостновым и покинул поле в концовке первого тайма.
«Врачи диагностировали перелом лицевой кости и сотрясение головного мозга. Вчера нашего футболиста успешно прооперировали в Хорватии, где он и продолжит восстановление. Оно составит 1,5–2 месяца. Планируется, что к тренировкам игрок вернётся уже на зимних сборах.
Поправляйся, Даня!» — написано в сообщении клуба.
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