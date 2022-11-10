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Калвин Филлипс прокомментировал возвращение на поле в матче с «Челси» после травмы плеча

Калвин Филлипс прокомментировал возвращение на поле в матче с «Челси» после травмы плеча
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Полузащитник «Манчестер Сити» Калвин Филлипс высказался о своём возвращении на поле после травмы плеча, из-за которой он не играл с сентября. В матче третьего раунда Кубка английской лиги с «Челси» (2:0) Филлипс вышел на поле на 50-й минуте.

«Это было удивительное чувство. Были сомнения по поводу моего плеча и травмы. Прошло много времени, но я рад вернуться на поле и играть с ребятами.

Если какое-то время не играть в футбол, будет довольно нервно впервые выйти на поле, особенно в одном из моих первых выступлений за клуб. Было приятно, и стало легче, когда мы сразу забили два гола.

Чемпионат мира? Я разговаривал не столько с Гаретом, сколько с персоналом и физиотерапевтами. Всё может случиться. Я не хочу пропускать это. Но с тем количеством игрового времени, которое у меня было, всегда есть сомнения. Мои травмы и прочее, ведь я на самом деле не играл на 100% со своим плечом, но теперь я с этим разобрался, так что настроен оптимистично», — приводит слова Филлипса официальный сайт «Манчестер Сити».

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