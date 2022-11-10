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Конте прокомментировал поражение от «Ноттингема» в матче Кубка английской лиги

Конте прокомментировал поражение от «Ноттингема» в матче Кубка английской лиги
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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал поражение от «Ноттингем Форест» (0:2) в матче третьего раунда Кубка английской лиги.

«Конечно, есть большое разочарование результатом, поражением. Положительным моментом сегодняшнего вечера было то, что я снова увидел Ришарлисона и Деки. Я думаю, что они готовы к игре с «Лидс Юнайтед» в субботу. Это хорошая новость для нас.

Очень трудно сказать что не так, потому что самоотдача была высокой. Но мы проводим нашу 12-ю игру с 1 октября, и, честно говоря, некоторые игроки действительно устали к этому моменту.

Я пытался управлять ситуацией в центре поля с Хёйбьергом и Бентанкуром, разделив половины. Также Гарри Кейн, он утром сказал, что готов играть, но действительно устал.

Когда играешь так много игр за короткий срок, это очень сложно. Конечно, возможно, у «Ноттингем Форест» было больше энергии, чем у нас, но это не может быть ошибкой моих игроков, потому что на самоотдачу и желание я не могу жаловаться. Кроме того, мы потратили много сил в матче с «Ливерпулем», — приводит слова Конте официальный сайт «Тоттенхэма».

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