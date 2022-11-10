Пулишич, Дест и Маккенни вошли в заявку сборной США на ЧМ-2022
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Сборная Соединённых Штатов Америки (США) по футболу огласила итоговую заявку на чемпионат мира. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды.
В итоговую заявку вошли вратарь лондонского «Арсенала» Мэтт Тёрнер, защитник «Милана» Серджино Дест, полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни и Кристиан Пулишич из «Челси». Также в заявку попали хавбек «Валенсии» Юнус Муса и другие игроки. Команду возглавляет специалист Грегг Берхалтер.
Чемпионат мира по футболу 2022 года состоится с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Национальная команда США на групповом этапе встретится с Англией, Ираном и Уэльсом. Первый матч на турнире сборная США проведёт с Уэльсом. Матч состоится 21 ноября.
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